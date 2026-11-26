Operação integrada foi realizada em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
O trabalho ocorreu em três pontos estratégicos do município, entre 20h e 23h55, com ações que avançaram pela madrugada. A iniciativa teve como objetivo identificar irregularidades, coibir práticas que desrespeitam a legislação de trânsito e reforçar a segurança viária. Um dos principais focos foi a circulação de motocicletas com escapamentos adulterados ou em condições inadequadas, além de veículos com documentação irregular e condutores sem habilitação ou em situação incompatível com as exigências legais.
De acordo com o balanço divulgado pela Prefeitura, além dos 118 autos de infração, as equipes contabilizaram 35 deliberações do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Os números fazem parte do resultado das três operações realizadas em conjunto pelos órgãos de segurança e fiscalização.
Condutores sem habilitação
O levantamento apontou ainda uma ocorrência de habilitação vencida e duas situações em que os condutores dirigiam veículos de categoria diferente daquela permitida pela CNH. As infrações foram identificadas durante as abordagens realizadas nos pontos de fiscalização.
Além da verificação dos veículos e da documentação dos motoristas, a operação também buscou identificar estabelecimentos comerciais e plataformas intermediadoras de serviços que utilizam motocicletas com escapamentos adulterados ou deficientes. A identificação desses locais e empresas tem como finalidade subsidiar a adoção de medidas de notificação consideradas cabíveis pelos órgãos responsáveis.
Combate à poluição sonora
Segundo a Prefeitura, as três ações transcorreram sem ocorrências relevantes. Não houve necessidade de remoção de veículos ou encaminhamento de condutores aos postos de vistoria.
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