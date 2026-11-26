Central de Comando Operacional de Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Central de Comando Operacional de Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 26/11/2026 14:52

Um homem de 28 anos, que estava foragido da Justiça por um crime de roubo, foi preso neste domingo (22), em Três Rios , no Centro-Sul Fluminense. A localização do suspeito contou com o auxílio do sistema de monitoramento da Prefeitura, que identificou o homem por meio da tecnologia de reconhecimento facial instalada em câmeras da Central de Comando Operacional do município.





Após o alerta emitido pelo sistema, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) foram acionados e realizaram buscas na região central da cidade. O suspeito foi localizado e abordado pelos agentes. Durante a verificação, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.



A ocorrência contou com a integração entre o sistema de monitoramento municipal e as equipes policiais, que utilizaram as informações geradas pela tecnologia para direcionar as buscas e localizar o homem. LEIA MAIS: Operação aborda 185 veículos e registra 118 infrações em Três Rios Após o alerta emitido pelo sistema, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM) foram acionados e realizaram buscas na região central da cidade. O suspeito foi localizado e abordado pelos agentes. Durante a verificação, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.A ocorrência contou com a integração entre o sistema de monitoramento municipal e as equipes policiais, que utilizaram as informações geradas pela tecnologia para direcionar as buscas e localizar o homem.

Município conta com cerca de 80 câmeras



Atualmente, Três Rios possui aproximadamente 80 câmeras externas de monitoramento, distribuídas em diferentes pontos da cidade. Além desses equipamentos, o município conta com outros 10 dispositivos equipados com tecnologia OCR, utilizada para leitura e identificação de placas de veículos.



Parte das câmeras externas também dispõe de reconhecimento facial. Os equipamentos estão instalados em locais considerados estratégicos, de acordo com as necessidades operacionais da cidade, permitindo o acompanhamento de diferentes áreas e o compartilhamento de informações com as forças de segurança.



A tecnologia pode auxiliar na identificação de pessoas com pendências judiciais e na localização de veículos, além de contribuir para o trabalho de prevenção e combate à criminalidade. Os alertas gerados pelo sistema servem como ferramenta de apoio às equipes responsáveis pelas abordagens e verificações.

Tecnologia auxilia forças de segurança



A Prefeitura destaca que o monitoramento eletrônico é utilizado como um recurso complementar ao trabalho das polícias e que os investimentos tem gerado resultados na segurança pública do município.

"A ação demonstra a importância da tecnologia como ferramenta de apoio às forças de segurança, permitindo a identificação de pessoas procuradas pela Justiça e contribuindo para uma atuação mais rápida das equipes policiais. Com o investimento em tecnologia, a Prefeitura de Três Rios amplia os recursos disponíveis para colaborar com as forças policiais e fortalecer as ações de segurança pública no município", destacou o prefeito Jonas Dico.

