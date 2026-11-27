Limpeza de bueiros em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR
Os trabalhos incluem aproximadamente 60 serviços de desobstrução de redes de drenagem, que resultaram na limpeza de mais de 400 bueiros, canaletas e outras estruturas de captação de águas pluviais. Também foram realizadas mais de 20 intervenções de limpeza e desassoreamento de córregos, contemplando cerca de 20 quilômetros de cursos d'água.
As medidas são intensificadas diante da chegada do período de chuvas mais fortes e da previsão de influência do fenômeno El Niño. Segundo a administração municipal, os serviços são desenvolvidos de forma permanente, tanto na região central quanto nos bairros, com o objetivo de melhorar o escoamento da água, reduzir obstruções e diminuir os impactos provocados pelas precipitações.
Além das intervenções operacionais, a Prefeitura mantém o acompanhamento diário da Lagoa do América e realiza vistorias técnicas em diferentes pontos da cidade. O monitoramento também contempla localidades com histórico de alagamentos, permitindo identificar situações que necessitam de atenção e atuação do poder público.
O prefeito Jonas Dico destacou a importância de antecipar os trabalhos e manter uma atuação constante na prevenção.
“Nosso compromisso é cuidar da cidade e, principalmente, das pessoas. Sabemos que o período de chuvas exige atenção redobrada e, por isso, estamos intensificando os serviços de limpeza de bueiros, desobstrução das redes de drenagem e desassoreamento dos córregos. São mais de 80 intervenções realizadas em três meses, alcançando mais de 50 localidades. Nosso objetivo é trabalhar de forma preventiva, com planejamento e presença nos bairros, para minimizar os riscos e proporcionar mais segurança à população”, afirmou o prefeito.
Planejamento e infraestrutura
“Estamos trabalhando para avançar não apenas na manutenção preventiva, mas também na identificação dos pontos que precisam de melhorias estruturais. Sabemos que chuvas muito intensas podem superar a capacidade de escoamento de algumas redes e cursos d'água. Por isso, é fundamental manter o planejamento, acompanhar as áreas mais vulneráveis e buscar soluções para melhorar a drenagem urbana. Esse é um trabalho contínuo, que não pode parar”, completou.
As ações de prevenção buscam reduzir os transtornos durante os períodos de chuva, especialmente em regiões que apresentam maior vulnerabilidade a alagamentos. A Prefeitura destaca que o trabalho de limpeza e manutenção deve continuar ao longo dos próximos meses.
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