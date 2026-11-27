Limpeza de bueiros em Três Rios - Foto: Divulgação/PMTR

Limpeza de bueiros em Três RiosFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 27/11/2026 14:36

A Prefeitura de Três Rios intensificou as ações preventivas para minimizar os riscos de enchentes e alagamentos no município durante o período de chuvas mais intensas. Nos últimos três meses, foram realizadas mais de 80 intervenções em redes de drenagem e córregos, alcançando mais de 50 localidades, entre bairros e ruas da cidade.





Os trabalhos incluem aproximadamente 60 serviços de desobstrução de redes de drenagem, que resultaram na limpeza de mais de 400 bueiros, canaletas e outras estruturas de captação de águas pluviais. Também foram realizadas mais de 20 intervenções de limpeza e desassoreamento de córregos, contemplando cerca de 20 quilômetros de cursos d'água.



As medidas são intensificadas diante da chegada do período de chuvas mais fortes e da previsão de influência do fenômeno El Niño. Segundo a administração municipal, os serviços são desenvolvidos de forma permanente, tanto na região central quanto nos bairros, com o objetivo de melhorar o escoamento da água, reduzir obstruções e diminuir os impactos provocados pelas precipitações.



Além das intervenções operacionais, a Prefeitura mantém o acompanhamento diário da Lagoa do América e realiza vistorias técnicas em diferentes pontos da cidade. O monitoramento também contempla localidades com histórico de alagamentos, permitindo identificar situações que necessitam de atenção e atuação do poder público.



O prefeito Jonas Dico destacou a importância de antecipar os trabalhos e manter uma atuação constante na prevenção.



“Nosso compromisso é cuidar da cidade e, principalmente, das pessoas. Sabemos que o período de chuvas exige atenção redobrada e, por isso, estamos intensificando os serviços de limpeza de bueiros, desobstrução das redes de drenagem e desassoreamento dos córregos. São mais de 80 intervenções realizadas em três meses, alcançando mais de 50 localidades. Nosso objetivo é trabalhar de forma preventiva, com planejamento e presença nos bairros, para minimizar os riscos e proporcionar mais segurança à população”, afirmou o prefeito.

LEIA MAIS: Câmeras com reconhecimento facial auxiliam na prisão de foragido em Três Rios Os trabalhos incluem aproximadamente 60 serviços de desobstrução de redes de drenagem, que resultaram na limpeza de mais de 400 bueiros, canaletas e outras estruturas de captação de águas pluviais. Também foram realizadas mais de 20 intervenções de limpeza e desassoreamento de córregos, contemplando cerca de 20 quilômetros de cursos d'água.As medidas são intensificadas diante da chegada do período de chuvas mais fortes e da previsão de influência do fenômeno El Niño. Segundo a administração municipal, os serviços são desenvolvidos de forma permanente, tanto na região central quanto nos bairros, com o objetivo de melhorar o escoamento da água, reduzir obstruções e diminuir os impactos provocados pelas precipitações.Além das intervenções operacionais, a Prefeitura mantém o acompanhamento diário da Lagoa do América e realiza vistorias técnicas em diferentes pontos da cidade. O monitoramento também contempla localidades com histórico de alagamentos, permitindo identificar situações que necessitam de atenção e atuação do poder público.O prefeito Jonas Dico destacou a importância de antecipar os trabalhos e manter uma atuação constante na prevenção.“Nosso compromisso é cuidar da cidade e, principalmente, das pessoas. Sabemos que o período de chuvas exige atenção redobrada e, por isso, estamos intensificando os serviços de limpeza de bueiros, desobstrução das redes de drenagem e desassoreamento dos córregos. São mais de 80 intervenções realizadas em três meses, alcançando mais de 50 localidades. Nosso objetivo é trabalhar de forma preventiva, com planejamento e presença nos bairros, para minimizar os riscos e proporcionar mais segurança à população”, afirmou o prefeito.

Planejamento e infraestrutura



Jonas Dico também ressaltou que as medidas preventivas precisam estar associadas ao planejamento e a investimentos contínuos em infraestrutura. Segundo ele, a administração municipal trabalha na identificação de pontos que necessitam de melhorias estruturais, além de manter os serviços de manutenção.



“Estamos trabalhando para avançar não apenas na manutenção preventiva, mas também na identificação dos pontos que precisam de melhorias estruturais. Sabemos que chuvas muito intensas podem superar a capacidade de escoamento de algumas redes e cursos d'água. Por isso, é fundamental manter o planejamento, acompanhar as áreas mais vulneráveis e buscar soluções para melhorar a drenagem urbana. Esse é um trabalho contínuo, que não pode parar”, completou.



As ações de prevenção buscam reduzir os transtornos durante os períodos de chuva, especialmente em regiões que apresentam maior vulnerabilidade a alagamentos. A Prefeitura destaca que o trabalho de limpeza e manutenção deve continuar ao longo dos próximos meses.