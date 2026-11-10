Escola Tancredo de Almeida Neves após ser reformadaFoto: Asscom/PMV
A ação contemplou uma série de melhorias na estrutura física da unidade, com serviços de alvenaria e pintura na sala dos professores, nas salas de aula, nos banheiros, nos corredores, nas escadas e em outras dependências. Os jardins também receberam intervenções de paisagismo, o que tornou o ambiente mais agradável para alunos, profissionais da educação e toda a comunidade.
Um dos destaques foi o projeto desenvolvido pela Mimos Brasil, que reuniu artistas plásticos locais para transformar o extenso muro atrás da escola, às margens da RJ-147, e o ponto de ônibus instalado no mesmo local. As pinturas retratam elementos ligados à história e às características do bairro, levando arte e valorização cultural a um espaço de grande circulação. O projeto também garantiu a iluminação do muro, o que permite apreciar as obras durante a noite.
A Jornada FAA Solidário mobilizou aproximadamente 70 voluntários, entre colaboradores e integrantes da Fundação, que dedicaram o dia de folga à transformação da escola. Esta é a segunda edição consecutiva do projeto no município. No ano passado, a iniciativa contemplou uma escola do bairro Cambota e, desta vez, chegou à Ponte Funda.
Durante a inauguração, o deputado estadual André Corrêa destacou a importância do voluntariado e da união de esforços em benefício da população, além da parceria entre a administração municipal e a FAA. “A parceria do Governo Presente com a FAA é histórica. Nunca na história de Valença houve uma parceria tão grande, tão forte nas mais diversas áreas, na educação, na saúde e no esporte”, afirmou. Ele acrescentou que o crescimento da cidade vem de ações somadas: “É o somatório das pequenas coisas que fazem uma cidade crescer e uma cidade andar para a frente”.
O presidente da Fundação Dom André Arcoverde, José Rogério Neto, ressaltou o caráter humano e coletivo da iniciativa. “Hoje eu acordei despido de qualquer tipo de vaidade e cargo. Quando eu venho para a Jornada Solidária da Fundação, eu venho como ser humano”, disse. Ele também anunciou uma doação adicional de R$ 35 mil para a escola, equivalente a R$ 500 por cada um dos 70 voluntários. O valor poderá ser usado conforme as prioridades apontadas pela direção da unidade.
O gestor de Gente e Cultura da FAA, Rafael Barros, destacou o objetivo do projeto, que é levar transformação às escolas de Valença. Para ele, a iniciativa vai além de uma boa ação pontual, pois representa o propósito da Fundação de formar pessoas que acreditam na transformação do país.
A secretária municipal de Educação, Renata Leite, enfatizou que a qualidade da infraestrutura escolar influencia o ensino e a aprendizagem. “Todos nós do Governo acreditamos que a dignidade do espaço oferecido na escola contribui positivamente para o resultado da educação”, afirmou. Ela agradeceu a parceria com a FAA e disse ter orgulho de estar à frente da pasta em um momento de transformações significativas na educação do município.
Além das melhorias estruturais, a reforma deixou uma contribuição artística e cultural para o bairro, que passa a contar com um espaço público de maior valor simbólico para os moradores.
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