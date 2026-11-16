Valença terá 1º Fórum de Desenvolvimento Econômico Foto: Asscom/PMV
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, dentro do programa Governo Presente. A programação prevê palestras, painéis, rodas de conversa e momentos de networking, com a proposta de aproximar diferentes setores e estimular parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável da cidade.
Entre os assuntos previstos estão liderança e gestão empresarial, agronegócio, inspeção sanitária, infraestrutura, turismo, esporte, inovação, inteligência artificial e reforma tributária. A programação também terá um debate sobre os possíveis impactos da escala de trabalho 6x1 na gestão e nos custos das empresas.
Primeiro dia terá debates sobre gestão, agronegócio e infraestrutura
Às 10h, o executivo Adilson Dezoto apresenta a palestra sobre liderança e gestão. Com mais de 40 anos de experiência na indústria, ele foi vice-presidente de Produção e Logística da Volkswagen, é fundador da DENOV e atua no desenvolvimento de líderes e negócios.
No período da tarde, às 14h, o médico-veterinário Fábio Antônio de Barros Vicente falará sobre agronegócio e inspeção sanitária. Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorando na área, ele ocupa o cargo de subsecretário municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária de Valença.
Às 15h, o tema será direito público e infraestrutura, em palestra de Caio Buarque, advogado especialista nessas áreas e subsecretário de Parcerias e Ações Estratégicas de Maceió. O convidado também é diretor-presidente do Instituto de Direito Público e Estratégia (IDPE).
Encerrando o primeiro dia, às 18h, o empresário e consultor Anselmo Carlos abordará gestão empresarial e crescimento. Cofundador da AC 360 Consultoria, ele atua no desenvolvimento de negócios e tem experiência em projetos realizados em 18 estados.
Turismo, inteligência artificial e reforma tributária estão na programação de quinta
Às 9h, Marco Campos apresenta a palestra “Esporte, Turismo e Desenvolvimento”. CEO da Org Eventos, diretor técnico da TUTAN Ultra Trail e diretor de prova da A Muralha Up and Down Marathon, ele também representa o Brasil na Associação Internacional de Corrida em Trilhas (ITRA).
À tarde, às 14h, o debate será sobre inovação e inteligência artificial, com o físico Cristiano Vicente, doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e diretor de Inovação e Relações Institucionais da Grownt.
Às 16h, Paolla Braga, coordenadora de TAX/Tributária da Grownt, falará sobre reforma tributária e estratégia. Contadora e auditora independente, ela possui 18 anos de experiência nas áreas tributária, contábil e fiscal.
O último compromisso está marcado para as 19h, com a palestra do consultor jurídico José Mauro da Silva Júnior. O tema será “Escala 6x1 em debate: impactos na gestão, nos custos e na sustentabilidade dos negócios”, com uma abordagem sobre os reflexos da jornada de trabalho na administração das empresas.
Encontro busca aproximar setores da economia
A Prefeitura convida empresários, empreendedores, representantes de instituições e demais interessados a participar dos dois dias de programação. O evento pretende reunir diferentes experiências e perspectivas para discutir caminhos para o crescimento econômico do município.
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