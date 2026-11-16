Valença terá 1º Fórum de Desenvolvimento Econômico - Foto: Asscom/PMV

Valença terá 1º Fórum de Desenvolvimento Econômico Foto: Asscom/PMV

Publicado 16/11/2026 15:29

Valença vai receber, nos dias 25 e 26 de novembro, o 1º Fórum de Desenvolvimento Econômico do município. O encontro será realizado no campus da UNIFAA e reunirá representantes do poder público, da iniciativa privada, de instituições de ensino e pesquisa e da sociedade civil para discutir estratégias de fortalecimento da economia local e ampliação das oportunidades de emprego e renda.





A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, dentro do programa Governo Presente. A programação prevê palestras, painéis, rodas de conversa e momentos de networking, com a proposta de aproximar diferentes setores e estimular parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável da cidade.



Entre os assuntos previstos estão liderança e gestão empresarial, agronegócio, inspeção sanitária, infraestrutura, turismo, esporte, inovação, inteligência artificial e reforma tributária. A programação também terá um debate sobre os possíveis impactos da escala de trabalho 6x1 na gestão e nos custos das empresas. LEIA MAIS: Volta Redonda promove curso gratuito de ‘Desenvolvimento Humano e Empreendedorismo’ para mulheres A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, dentro do programa Governo Presente. A programação prevê palestras, painéis, rodas de conversa e momentos de networking, com a proposta de aproximar diferentes setores e estimular parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável da cidade.Entre os assuntos previstos estão liderança e gestão empresarial, agronegócio, inspeção sanitária, infraestrutura, turismo, esporte, inovação, inteligência artificial e reforma tributária. A programação também terá um debate sobre os possíveis impactos da escala de trabalho 6x1 na gestão e nos custos das empresas.

Primeiro dia terá debates sobre gestão, agronegócio e infraestrutura

As atividades começam no dia 25 de novembro, às 8h30, com o encontro Café com os Empresários, voltado à troca de experiências e à discussão de ideias para fortalecer o ambiente de negócios em Valença e região.



Às 10h, o executivo Adilson Dezoto apresenta a palestra sobre liderança e gestão. Com mais de 40 anos de experiência na indústria, ele foi vice-presidente de Produção e Logística da Volkswagen, é fundador da DENOV e atua no desenvolvimento de líderes e negócios.



No período da tarde, às 14h, o médico-veterinário Fábio Antônio de Barros Vicente falará sobre agronegócio e inspeção sanitária. Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorando na área, ele ocupa o cargo de subsecretário municipal de Agricultura, Pesca e Pecuária de Valença.



Às 15h, o tema será direito público e infraestrutura, em palestra de Caio Buarque, advogado especialista nessas áreas e subsecretário de Parcerias e Ações Estratégicas de Maceió. O convidado também é diretor-presidente do Instituto de Direito Público e Estratégia (IDPE).



Encerrando o primeiro dia, às 18h, o empresário e consultor Anselmo Carlos abordará gestão empresarial e crescimento. Cofundador da AC 360 Consultoria, ele atua no desenvolvimento de negócios e tem experiência em projetos realizados em 18 estados.

Turismo, inteligência artificial e reforma tributária estão na programação de quinta

No dia 26 de novembro, a programação começa às 8h30, com o painel “Os Desafios e Oportunidades para o Turismo Valenciano”. O encontro pretende discutir estratégias para fortalecer o setor e valorizar o potencial turístico do município.



Às 9h, Marco Campos apresenta a palestra “Esporte, Turismo e Desenvolvimento”. CEO da Org Eventos, diretor técnico da TUTAN Ultra Trail e diretor de prova da A Muralha Up and Down Marathon, ele também representa o Brasil na Associação Internacional de Corrida em Trilhas (ITRA).



À tarde, às 14h, o debate será sobre inovação e inteligência artificial, com o físico Cristiano Vicente, doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e diretor de Inovação e Relações Institucionais da Grownt.



Às 16h, Paolla Braga, coordenadora de TAX/Tributária da Grownt, falará sobre reforma tributária e estratégia. Contadora e auditora independente, ela possui 18 anos de experiência nas áreas tributária, contábil e fiscal.



O último compromisso está marcado para as 19h, com a palestra do consultor jurídico José Mauro da Silva Júnior. O tema será “Escala 6x1 em debate: impactos na gestão, nos custos e na sustentabilidade dos negócios”, com uma abordagem sobre os reflexos da jornada de trabalho na administração das empresas.

Encontro busca aproximar setores da economia

A proposta do fórum é criar um espaço permanente de diálogo entre empresários, gestores públicos, profissionais e instituições, estimulando a construção de iniciativas capazes de gerar oportunidades e fortalecer a atividade econômica de Valença.



A Prefeitura convida empresários, empreendedores, representantes de instituições e demais interessados a participar dos dois dias de programação. O evento pretende reunir diferentes experiências e perspectivas para discutir caminhos para o crescimento econômico do município.