A Mostra Espaço Cine Centímetro será realizada no Natal Iluminado de ConservatóriaFoto: Cine-Centímetro
A programação também marca as celebrações pelo Dia da Consciência Negra e presta homenagem a personalidades que contribuíram para a cultura brasileira e valenciana. A mostra terá exibição de documentários, pré-estreia mundial de uma produção sobre um personagem conhecido na região e apresentações musicais.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Valença e pelo Espaço Cultural Cine Centímetro, com correalização do Natal Iluminado. A abertura será na sexta-feira (20), na Praça Getúlio Vargas, conhecida como Pracinha de Cima, em Conservatória.
Às 19h, o público poderá assistir ao documentário Brasiliana – O Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo (2024), dirigido por Joel Zito Araújo. Com 82 minutos de duração, o filme recupera a trajetória da Companhia de Teatro, Dança e Música Brasiliana, fundada em 1949 por Haroldo Costa, Dirceu de Oliveira e Wanderley Batista.
Formado exclusivamente por artistas afro-brasileiros, o grupo percorreu diferentes países durante mais de 25 anos, apresentando manifestações da cultura negra brasileira, como samba e maracatu. Entre os momentos marcantes da trajetória estão apresentações em importantes palcos internacionais, a participação na abertura da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, e um espetáculo que dividiu espaço com os Beatles. Em 2025, o documentário foi eleito Melhor Filme do festival In-Edit, dedicado a produções sobre música.
Jazz e documentário sobre personagem valenciano
O repertório instrumental terá duração aproximada de 90 minutos e reunirá clássicos da Bossa Nova, da MPB e da música instrumental brasileira, além de temas do documentário Brasiliana e composições de Getúlio Côrtes. O quarteto já passou pelos palcos do Blue Note Rio e do Blue Note São Paulo.
No sábado (21), às 16h, o documentário Brasiliana terá uma sessão especial no Quilombo São José da Serra, em Santa Isabel. A exibição amplia a presença da mostra em outro território de referência histórica e cultural do município.
De volta à Praça Getúlio Vargas, às 19h, será realizada a pré-estreia mundial de A vida é assim (2026), documentário poético dirigido por Isabella Raposo e Thiago Brito. Com 104 minutos, o filme homenageia Manoel Salvador de Souza, conhecido como Gente Boa, que viveu entre 1944 e 2026 e marcou a história de moradores da região.
A produção acompanha, ao longo de mais de dez anos de registros em diferentes localidades de Valença, a trajetória, o cotidiano e o pensamento de Gente Boa. Conhecido pela generosidade, religiosidade e musicalidade, ele também é retratado a partir de sua relação com a comunidade e de sua maneira particular de enxergar o mundo.
O documentário aborda ainda as marcas do período pós-abolição na antiga região cafeeira valenciana e as contradições presentes na vida da população negra do campo. A sessão contará com a presença de familiares e amigos do homenageado, integrantes da comunidade de Pedro Carlos e dos realizadores.
Getúlio Côrtes será homenageado no encerramento
A apresentação também será dedicada aos 88 anos de Getúlio Côrtes, que estará presente e receberá uma placa de homenagem do Espaço Cultural Cine Centímetro. Autor de Negro Gato, o compositor é um dos nomes celebrados pela mostra, que busca reconhecer sua contribuição à música brasileira.
A primeira edição da Mostra Espaço Cine Centímetro reforça a proposta do Natal Iluminado de Conservatória de ampliar a programação para além das atrações musicais e da decoração natalina. Criado em 2020, o projeto transforma o distrito em um espaço de celebração, com corais, orquestras, serestas e manifestações populares.
A programação do Natal Iluminado de 2026 segue até janeiro de 2027, com atividades gratuitas em diferentes pontos de Conservatória. A mostra integra essa agenda com atividades voltadas à preservação da memória, ao reconhecimento da contribuição da população negra e à valorização de histórias que ajudam a compreender a formação cultural e social de Valença.
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