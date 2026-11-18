A Mostra Espaço Cine Centímetro será realizada no Natal Iluminado de Conservatória - Foto: Cine-Centímetro

A Mostra Espaço Cine Centímetro será realizada no Natal Iluminado de ConservatóriaFoto: Cine-Centímetro

Publicado 18/11/2026 15:33

Cinema, música e valorização da memória cultural estarão reunidos na primeira edição da Mostra Espaço Cine Centímetro, que integra a programação do Natal Iluminado de Conservatória 2026. O evento será realizado nos dias 20 e 21 de novembro, com atividades gratuitas na Praça Getúlio Vargas, em Conservatória, e no Quilombo São José da Serra, em Santa Isabel, distrito de Valença.





A programação também marca as celebrações pelo Dia da Consciência Negra e presta homenagem a personalidades que contribuíram para a cultura brasileira e valenciana. A mostra terá exibição de documentários, pré-estreia mundial de uma produção sobre um personagem conhecido na região e apresentações musicais.



A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Valença e pelo Espaço Cultural Cine Centímetro, com correalização do Natal Iluminado. A abertura será na sexta-feira (20), na Praça Getúlio Vargas, conhecida como Pracinha de Cima, em Conservatória.



Às 19h, o público poderá assistir ao documentário Brasiliana – O Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo (2024), dirigido por Joel Zito Araújo. Com 82 minutos de duração, o filme recupera a trajetória da Companhia de Teatro, Dança e Música Brasiliana, fundada em 1949 por Haroldo Costa, Dirceu de Oliveira e Wanderley Batista.



Formado exclusivamente por artistas afro-brasileiros, o grupo percorreu diferentes países durante mais de 25 anos, apresentando manifestações da cultura negra brasileira, como samba e maracatu. Entre os momentos marcantes da trajetória estão apresentações em importantes palcos internacionais, a participação na abertura da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, e um espetáculo que dividiu espaço com os Beatles. Em 2025, o documentário foi eleito Melhor Filme do festival In-Edit, dedicado a produções sobre música. LEIA MAIS: Natal Iluminado de Conservatória terá programação cultural gratuita A programação também marca as celebrações pelo Dia da Consciência Negra e presta homenagem a personalidades que contribuíram para a cultura brasileira e valenciana. A mostra terá exibição de documentários, pré-estreia mundial de uma produção sobre um personagem conhecido na região e apresentações musicais.A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Valença e pelo Espaço Cultural Cine Centímetro, com correalização do Natal Iluminado. A abertura será na sexta-feira (20), na Praça Getúlio Vargas, conhecida como Pracinha de Cima, em Conservatória.Às 19h, o público poderá assistir ao documentário Brasiliana – O Musical Negro que Apresentou o Brasil ao Mundo (2024), dirigido por Joel Zito Araújo. Com 82 minutos de duração, o filme recupera a trajetória da Companhia de Teatro, Dança e Música Brasiliana, fundada em 1949 por Haroldo Costa, Dirceu de Oliveira e Wanderley Batista.Formado exclusivamente por artistas afro-brasileiros, o grupo percorreu diferentes países durante mais de 25 anos, apresentando manifestações da cultura negra brasileira, como samba e maracatu. Entre os momentos marcantes da trajetória estão apresentações em importantes palcos internacionais, a participação na abertura da Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, e um espetáculo que dividiu espaço com os Beatles. Em 2025, o documentário foi eleito Melhor Filme do festival In-Edit, dedicado a produções sobre música.

Jazz e documentário sobre personagem valenciano

A programação de sexta-feira continua às 21h, com apresentação do AC Jazz Quartet. Formado por Afonso Cláudio, no saxofone; Renan Francioni, no piano; Alexandre Berreldi, no baixo; e Kleberson Caetano, na bateria, o grupo está em atividade desde 2019.



O repertório instrumental terá duração aproximada de 90 minutos e reunirá clássicos da Bossa Nova, da MPB e da música instrumental brasileira, além de temas do documentário Brasiliana e composições de Getúlio Côrtes. O quarteto já passou pelos palcos do Blue Note Rio e do Blue Note São Paulo.



No sábado (21), às 16h, o documentário Brasiliana terá uma sessão especial no Quilombo São José da Serra, em Santa Isabel. A exibição amplia a presença da mostra em outro território de referência histórica e cultural do município.



De volta à Praça Getúlio Vargas, às 19h, será realizada a pré-estreia mundial de A vida é assim (2026), documentário poético dirigido por Isabella Raposo e Thiago Brito. Com 104 minutos, o filme homenageia Manoel Salvador de Souza, conhecido como Gente Boa, que viveu entre 1944 e 2026 e marcou a história de moradores da região.



A produção acompanha, ao longo de mais de dez anos de registros em diferentes localidades de Valença, a trajetória, o cotidiano e o pensamento de Gente Boa. Conhecido pela generosidade, religiosidade e musicalidade, ele também é retratado a partir de sua relação com a comunidade e de sua maneira particular de enxergar o mundo.



O documentário aborda ainda as marcas do período pós-abolição na antiga região cafeeira valenciana e as contradições presentes na vida da população negra do campo. A sessão contará com a presença de familiares e amigos do homenageado, integrantes da comunidade de Pedro Carlos e dos realizadores.

Getúlio Côrtes será homenageado no encerramento

Às 21h, Carlos Evanney e Grupo encerram a programação com um show em clima de seresta. Reconhecido como cover oficial de Roberto Carlos, o cantor apresentará composições de Getúlio Côrtes feitas para o Rei, com destaque para Negro Gato, um dos sucessos eternizados na voz do intérprete.



A apresentação também será dedicada aos 88 anos de Getúlio Côrtes, que estará presente e receberá uma placa de homenagem do Espaço Cultural Cine Centímetro. Autor de Negro Gato, o compositor é um dos nomes celebrados pela mostra, que busca reconhecer sua contribuição à música brasileira.



A primeira edição da Mostra Espaço Cine Centímetro reforça a proposta do Natal Iluminado de Conservatória de ampliar a programação para além das atrações musicais e da decoração natalina. Criado em 2020, o projeto transforma o distrito em um espaço de celebração, com corais, orquestras, serestas e manifestações populares.



A programação do Natal Iluminado de 2026 segue até janeiro de 2027, com atividades gratuitas em diferentes pontos de Conservatória. A mostra integra essa agenda com atividades voltadas à preservação da memória, ao reconhecimento da contribuição da população negra e à valorização de histórias que ajudam a compreender a formação cultural e social de Valença.