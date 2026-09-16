Lauro Fabri comenta que a evolução reflete a capacidade da gestão municipal em otimizar receitas próprias - Foto Assessoria/Divulgação

Lauro Fabri comenta que a evolução reflete a capacidade da gestão municipal em otimizar receitas próprias Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 16/09/2026 19:08

O município de Varre-Sai acaba de assegurar o livre acesso a verbas voluntárias e financiamentos da União sem enfrentar bloqueios burocráticos, ao subir 14 posições no ranking estadual de autonomia fiscal, saltando da 51ª para a 37ª colocação entre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. A avaliação é da Secretaria do Tesouro Nacional.

O prefeito Lauro Fabri comemora que o município alcançou um marco significativo na administração pública: “A evolução reflete a capacidade da gestão municipal em otimizar receitas próprias e reduzir a dependência excessiva de repasses externos, além de registrar 100% de aprovação em todos os critérios do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, gerido pelo Cadastro Único de Convênios (Cauc)”.

A avaliação foi estruturada em cinco grandes pilares fiscais. Na categoria de adimplência financeira, o município comprovou estar rigorosamente em dia com o pagamento de tributos federais, com as contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com a quitação regular de precatórios judiciais.

No quesito de adimplemento na prestação de contas de convênios, o critério exige transparência absoluta sobre repasses anteriores, atestando que todas as verbas federais recebidas foram integralmente aplicadas e justificadas junto aos órgãos fiscalizadores da União, sem qualquer omissão ou pendência técnica.

O cumprimento das obrigações constitucionais e legais, verificando se a prefeitura cumpre a aplicação mínima obrigatória de suas receitas de impostos nas áreas de saúde e educação, além do correto direcionamento de verbas ao Fundeb é o terceiro pilar. A categoria de limites de gastos monitora o teto de despesas com pessoal e o endividamento público.

HOMENAGEM - Nesse quesito, é considerada a estrita conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que inclui a manutenção da validade do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), garantindo que os compromissos previdenciários junto ao regime próprio do município estejam quitados e saudáveis.

Já a categoria de transparência exige que o município publique continuamente seus relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária em meios eletrônicos oficiais de amplo acesso público. A conquista técnica da regularidade fiscal liberta o município para transformar o planejamento administrativo em infraestrutura prática.

Cidades que apresentam inconformidades no cadastro federal ficam impedidas de assinar novos contratos, o que costuma paralisar investimentos e impactar os serviços básicos oferecidos à população local. Em decorrência do resultado, Lauro Fabri, será homenageado pelo Instituto Brasileiro de Gestão por Resultados (IBGR).

O reconhecimento oficial ocorrerá durante o IV Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados, agendado para os dias 24 e 25 de novembro de 2026. A premiação nacional destaca os municípios que alcançam os melhores indicadores de eficiência e qualidade técnica na condução dos recursos públicos.