Detalhes da doença Divulgação/Secretaria de Saúde

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 16:38 | Atualizado 28/10/2020 16:40

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite termina na sexta-feira (30), mas como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro transferiu de 28 para 30 de outubro as comemorações do Dia do Servidor Público no estado, a população tem até amanhã (quinta-feira, dia 29) para procurar os postos de saúde.



A vacina contra a pólio é recomendada para crianças com idade entre 1 e 5 anos. Os responsáveis devem levar o Cartão SUS e a Caderneta de Vacinação. As unidades de saúde de Vassouras funcionam de 8h às 17h, mas fecham às 16h nas zonas rurais. A Secretaria de Saúde do Município ressalta que os postos dos bairros Carvalheira e Mello Afonso não realizam vacinação neste período porque foram selecionadas para o atendimento de pacientes com sintomas da Covid-19.



Segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde, divulgado na segunda-feira (26), apenas 4 milhões de crianças até 5 anos foram vacinadas no Brasil, o que representa 35% do público-alvo. De acordo com a Diretora de Atenção e Saúde de Vassouras, Larissa Ramos, a adesão da população tem sido boa. “O problema está no Estado e no Ministério da Saúde. Não está havendo fornecimento contínuo”, disse a servidora.



A poliomielite é uma doença infecciosa aguda causada pelo poliovírus e pode provocar paralisia irreversível. Praticamente erradicada com o surgimento da vacina na década de 1950, a pólio ainda está ativa em dois países, Paquistão e Afeganistão. No Brasil, o último caso foi registrado em 1989.