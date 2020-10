Campanha de doação do HUV Divulgação

Por Sergio Gustavo

Publicado 29/10/2020 11:35 | Atualizado 29/10/2020 11:37

Um dos efeitos colaterais da pandemia de Covid-19 foi a queda do número de doações de sangue pelo mundo. Em Vassouras, interior do Rio, não foi diferente. O Núcleo de Hemoterapia do Hospital Universitário, responsável pelo atendimento de doze municípios da região, trabalha com estoque bem abaixo que o recomendável. “Tivemos uma baixa na pandemia, e a demanda até aumentou”, ressalta Sandra Mara Silva Almeida, médica responsável pelo Núcleo.



No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue, mas menores de 18 precisam da autorização de um responsável. No caso dos mais idosos, é necessário que a primeira doação aconteça até os 60 anos. Também é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado e não pode ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e nem estar em jejum. No dia da doação é imprescindível apresentar documento de identidade com foto.



O Núcleo de Hemoterapia funciona no Hospital Universitário de Vassouras, no bairro do Madruga, e atende dentro de todas as normas sanitárias para evitar a propagação do novo coroavírus. As doações podem ser feitas às segundas, terças e quartas-feiras das 7h30 às 12 horas. Nas segundas e quartas também há atendimento das 15h às 17h. Grupos acima de 20 pessoas devem agendar o atendimento pelo telefone (24) 2471 8141.



O Núcleo é o responsável pelo atendimento dos seguintes municípios: Vassouras, Barra do Piraí, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Paracambi, Areal, Levy Gasparian, Sapucaia, Três Rios e Paraíba do Sul.