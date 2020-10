Vagas disponíveis no Vale do Café Divulgação

Publicado 31/10/2020 14:29 | Atualizado 31/10/2020 14:32

O desemprego no Brasil chegou a 14,4% no trimestre encerrado em agosto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem (30). Desde 2012, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD Contínua) começou a ser realizada, esta é a maior taxa histórica.



Pessoas com deficiência e trabalhadores reabilitados pelo INSS que estão à procura de emprego podem se candidatar para vagas abertas pela rede de supermercados Bramil. A empresa, que possui unidades em cidades como Vassouras, Paty do Alferes, Miguel Pereira e Valença, pede que os interessados enviem e-mail para oportunidadeintegracaosocial@grupomil.com.br.



A lei que exige a reserva de vagas para pessoas com deficiência completa 30 anos em 2021, mas pode ser alterada caso o Projeto de Lei 6.159/19, enviado pelo Governo Federal e que desobrigaria a adoção de política de cotas, seja aprovado pela Câmara dos Deputados. "Projetos de Lei contrários às garantias previstas na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência são inconstitucionais, em razão do status constitucional conferido à Convenção", argumentou o Ministério Público do Trabalho em sua manifestação.



O documento do MPT apresenta "inconsistências e equívocos" do PL. "A proposta pretende instituir um modelo de reabilitação compulsória, distanciado da intenção de promover inclusão e acessibilidade. A abordagem proposta no Projeto claramente demonstra o viés da percepção da deficiência como um problema do indivíduo, um "defeito” a ser “corrigido”, tanto que em momento algum é tratada a necessária adaptação dos espaços de trabalho", diz um dos trechos.



A tramitação do PL 6.159/19 está na fase de aguardo da constituição de comissão especial pela Mesa.