Detran reabre unidades no mês de novembro

VASSOURAS - Em mais uma etapa da retomada, o Detran-RJ vai reabrir outras 23 unidades no próximo sábado (14). A de Vassouras está entre elas, assim como as de outros três municípios do Vale do Café: Barra do Piraí, Barra Mansa e Paraíba do Sul. “Até o fim do mês queremos reabrir todas unidades que ainda estavam fechadas desde o início da pandemia. Também vamos continuar com os mutirões, enquanto houver a demanda represada dos meses sem serviços por causa da pandemia”, afirmou o presidente do Detran, Adolfo Konder.



É necessário agendar os serviços para evitar aglomeração nas unidades. O agendamento pode ser realizado O Detran pede, ainda, que as pessoas não levem acompanhantes para os postos, a não ser que seja necessário para o usuário do serviço. Juntos, os 23 postos vão oferecer 8 mil vagas para serviços como renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.O agendamento pode ser realizado pelo site ou por telefone (3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042).

Aos sábados, dia escolhido para os mutirões, as unidades funcionam entre 10h e 17h. De segunda a sexta-feira, o Detran funcionará das 8h às 17h.