Candidatos à Prefeitura em debate na Câmara Reprodução/YouTube

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 21:18

A Câmara Municipal de Vassouras promove nesta noite (09) o Encontro dos Candidatos a Prefeito. No debate, que ainda está em transmissão ao vivo pelo YouTube, os prefeitáveis divergiram sobre os cargos comissionados.

Candidato nas eleições de 2016, Eurico Júnior (PSC) lembrou do encontro realizado naquela ocasião: "Nessa Câmara, o prefeito (Severino Dias) falou que a prefeitura tinha 221 cargos comissionados e que se fosse eleito iria reduzir para 66. Não é ataque ao prefeito, é citação. Ele ampliou para mais de 300 os cargos comissionados. Houve crime eleitoral ali, ele prometeu uma coisa e fez outra".

Severino Dias (DEM) pediu direito de resposta sobre a acusação de crime eleitoral e, em seguida, respondeu. "Falei sobre isso, mas quando a gente se depara com o déficit gigantesco de profissionais... Vou dar um exemplo. Não sei se lembram como era a marcação de exames (na época), que amiguinho passava na frente. A gente implantou regulação e economizou mais de 5 milhões de reais. Eu crio esses cargos e economizo ou deixo a marcação (como estava)? Tenho mais de 50 cargos comissionados na educação para atendimento de crianças que precisam de atenção especial. Quem é gestor tem que fazer escolhas duras, às vezes até quebrar sua palavra, pra atender a população de forma digna", argumentou o atual prefeito.

Na sequência, Heitor Magalhães comentou o tema. "Essa alegação de que existe déficit de profissional eu não vou engolir. Temos profissionais qualificadíssimos na prefeitura que estão sendo atrapalhados pelo DAS (cargos de Direção e Assessoramento Superior) que senta do lado dele, que foi posto ali porque é primo, é parente", disse o candidato do PSL, que completou: "Gestão começa com motivação. Não adianta só formação contínua se o cara que não tá qualificado senta do seu lado e ganha mais. Qual a vontade que você tem de contribuir? Olhem em casa. A tua mulher gosta de você, então você vai gostar dela. Você tem uma motivação, tudo é motivação".