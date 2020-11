Por O Dia

Publicado 10/11/2020 13:41

Entre as principais pautas contemporâneas, a preservação doO mediador, Gabriel Rezende, questionou os candidatos sobre propostas para mitigar o problema das queimadas na cidade e projetos para o Meio Ambiente de modo geral. "As queimadas de Vassouras tem correlação de meio ambiente com lixo. Não há bombeiro que chegue pra apagar incêndio no mato, não há como separar lixo na usina", disse(PSL), que sugeriu campanhas educacionais na rede pública de ensino: "Você dá o currículo aos professores. As crianças aprendem primeiro e cobram os pais".Em busca da reeleição,(DEM) reconheceu que este é um problema que assola a cidade há muitos anos. "Os bombeiros não têm nem obrigação desse papel no município, eles fazem o que podem, mas a demanda é muito grande. Criaremos a Brigada Municipal para amenizar, porque não é fácil acabar com isso", disse o candidato, que também pontuou a preocupação com os problemas respiratórios causados pelas queimadas.Em seguida,(PSC) apresentou sua visão sobre o tema. "Precisamos conscientizar nossas professoras, e estas a todos os alunos, na defesa do meio ambiente, da importância do reflorestamento, de cuidar das plantas, das águas. Isso faz com que não haja incêndio. Devemos pedir aumento do contingente (no período de queimadas) e não criar mais uma despesa inútil pra cidade", afirmou o ex-prefeito de Vassouras, referindo-se à implantação da Brigada.