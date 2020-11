Vassouras tem 33 mortes registradas por Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 16:25



VASSOURAS - Nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Vassouras atualizou os dados da Covid-19 na cidade, que registrou duas novas mortes causadas pela doença na semana passada

De acordo com o boletim, 54 pacientes estão no estágio ativo da doença - destes, 3 permanecem internados e 51, em isolamento domiciliar. No sábado (07), conforme publicou O DIA, eram 44 pessoas em estágio ativo. O número de casos suspeitos caiu para 129; 6 dessas pessoas seguem internadas. No total, 946 pessoas já foram contaminadas em Vassouras - 33 morreram.

O DIA pediu à Secretaria de Saúde de Vassouras, e também diretamente ao Centro de Vigilância em Saúde, detalhes sobre a situação da pandemia na cidade. Até o fechamento desta matéria, as questões não foram respondidas.