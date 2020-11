Vassouras acumula 33 mortes por Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 21:38 | Atualizado 12/11/2020 23:39



VASSOURAS - Os dados da Covid-19, atualizados nesta quinta-feira (12), revelam que Vassouras possui 62 casos ativos da doença; 3 desses pacientes estão internados e os demais, em isolamento domiciliar. Conforme informou O Dia , a cidade tinha 54 casos ativos na terça (10).

De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do município, há outras 157 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus - 8 delas estão internadas. Dois dias atrás, os casos em análise eram 129; 6 desses pacientes estavam internados. Até o momento, 954 pessoas já foram confirmadas com coronavírus em Vassouras e 33 morreram.

Publicidade

O DIA pediu à Secretaria de Saúde de Vassouras, e também diretamente ao Centro de Vigilância em Saúde, detalhes sobre a situação da pandemia na cidade. Até o fechamento desta matéria as questões não foram respondidas.