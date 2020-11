Meteorologia prevê pancadas de chuva para domingo Arquivo

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 09:52

VASSOURAS- Além de levar uma caneta e não esquecer das demais medidas de higiene necessárias neste período de pandemia, o eleitorado de Vassouras também pode precisar de guarda-chuva para votar no próximo dia 15. De acordo com a previsão do Climatempo, a chance de chover na cidade no domingo é de 80%.



Segundo a meteorologia, a manhã será de sol com muitas nuvens - às 10h, a temperatura já deve estar em 30º. Pancadas de chuva estão previstas para acontecer à tarde e à noite. "O tempo abafado e a circulação de vento em níveis médios e altos da atmosfera são muito favoráveis a formação de áreas de instabilidade", destaca o Climatempo.



Em 2020, a votação começa às 7h da manhã e termina às 17h. Conforme já destacou O DIA, os idosos terão preferência até às 10h. Segundo decisão do TSE, publicada em 1º de outubro, "os eleitores com idade inferior a 60 (sessenta) anos não serão impedidos de votar, mas deverão aguardar em fila separada até que todos os eleitores com 60 (sessenta) anos ou mais, já presentes ou que cheguem à seção, tenham votado".