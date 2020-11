Produtos in natura de agricultura familiar fazem parte das cestas da Aquarela Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 11:56 | Atualizado 18/11/2020 12:01

VASSOURAS- A Aquarela de Sonhos está na reta final de arrecadação para montagem das cestas de Natal. O projeto social tem a meta de oferecer um final de ano especial para 100 famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade, que fica no interior do Rio. A campanha, iniciada em 28 de outubro, se encerra amanhã (19).

As 100 cestas, no valor de R$130,00 cada, vão conter alimentos não perecíveis tradicionais, produtos in natura de agricultura familiar da região e itens extras. Durante a pandemia de Covid-19, a Aquarela já entregou dezenas de cobertores, 350 máscaras de proteção e quase 500 cestas básicas. "Passamos por essa fase elaborando um trabalho cada vez mais completo, detalhista e atrelado à linha ideológica do Projeto, que caminha em direção aos ideais da coletividade e sustentabilidade", disse a voluntária Natália Loyola de Macedo.

Publicidade

Está marcada para o próximo sábado (28) a entrega das cestas. Como ainda faltam recursos para cerca de 16 delas, você pode colaborar com qualquer item ou quantia. Basta fazer contato pelo Instagram @aquareladesonhos ou pelo WhatsApp 24 99209-4629. O projeto social realiza a prestação de contas regularmente através do Instagram.