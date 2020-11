Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 11:36 | Atualizado 21/11/2020 15:40

VASSOURAS- Cidade com cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE, Vassouras ultrapassou o número de mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (21), o município localizado no Vale do Café acumula 1.003 casos confirmados de Covid-19 e tem, no momento, 49 pessoas em estágio ativo da doença - 5 delas internadas.



217 pacientes em análise, dos quais 14 estão internados. Na quinta-feira (19), Os dados mostram, ainda, que háNa quinta-feira (19), conforme informou O DIA , havia 174 casos suspeitos e 10 pessoas internadas. Até o momento, Vassouras já registrou 33 mortes por Covid-19.

Publicidade

Há mais de duas semanas O DIA aguarda respostas da Secretaria de Saúde de Vassouras sobre detalhes da situação da pandemia na cidade, tais como curva de contaminação, testagem e taxa de contaminação por gênero, idade e cor/raça. Assim que as questões forem esclarecidas, o leitor será informado.