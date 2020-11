Prefeito de Vassouras e secretário estadual da PM se reuniram no início desta semana Reprodução/Instagram

Por O Dia

Um dos distritos de Vassouras, Andrade Costa terá uma viatura da Polícia Militar 24 horas por dia. A informação foi dada pelo prefeito reeleito da cidade, Severino Dias (DEM), após reunião com o secretário estadual da PM do Rio de Janeiro, Coronel Rogério Figueredo.

Severino disse, em postagem nas redes sociais, que o convênio com a Polícia Militar será ampliado a partir do próximo dia 30, mas não informou a partir de que data o distrito terá a presença da PM durante todo o dia. "Em breve, colocaremos uma viatura 24 horas por dia no distrito de Andrade Costa, através do Programa Estadual de Integração de Segurança, o PROEIS", escreveu o prefeito.