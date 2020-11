O secretário Wanderson e os representantes da Guarda Municipal, do Departamento de Trânsito e da Polícia Militar Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 20:01

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras reforçou a necessudade de intensificar a conscientização sobre as necessárias medidas que evitam a ampla propagação da Covid-19. “É importante não perder de vista que as medidas preventivas devem continuar como antes, nada mudou em relação a isso. Precisamos todos continuar atentos e cada um fazendo a sua parte, não podemos bobear agora", disse Wanderson Farias.

Em reunião com a Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito e a Polícia Militar, o secretário solicitou apoio para controlar a entrada de vans e ônibus clandestinos e reforçar a fiscalização dos principais pontos turísticos da cidade. Em setembro, a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo criou protocolo específico para entrada desses veículos na cidade - as orientações estão descritas detalhadamente no decreto nº 4.698. Além de recomendar que não sejam promovidas aglomerações, o protocolo destaca necessidade de agendamento prévio, aferição da temperatura e uso de máscara de proteção e álcool em gel.

A Prefeitura de Vassouras criou outros protocolos específicos para o turismo. Além dos meios de hospedagem, agências, guias e fazendas históricas, as medidas também contemplam equipamentos turísticos públicos, como o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e o Mirante Imperial, conferindo ao município selos de segurança nacionais e internacionais. “Fomos o primeiro destino do Estado do Rio a aderir ao selo internacional Safe Travel; e estimulamos também a adesão das empresas e prestadores de serviços do turismo aos selos nacional e estadual”, destacou Wanderson.