Publicação do Diretório Acadêmico de Vassouras Reprodução

Por Sergio Gustavo

Publicado 28/11/2020 06:59 | Atualizado 28/11/2020 08:51

prefeito de Valença declarou que a cidade está de luto e manifestou apoio à família da vítima. "Essa ruptura dolorosa impõe a reflexão sobre dar um basta à violência contra a mulher", escreveu Fernandinho da Graça. assassinato de Mayara Pereira de Oliveira Fernandes , cometido pelo PM Jacitom Celso Rosa Amorim na tarde de ontem (27), gerou uma onda de tristeza, repúdio e pedidos de justiça pelo feminicídio ocorrido no campus do Centro Universitário de Valença. Após a nota emitida pela UNIFAA, outras instituições, grupos e autoridades se manifestaram. Em nota publicada no fim da noite, o, escreveu Fernandinho da Graça.

Severino Dias, prefeito da vizinha Vassouras, e a vice eleita na cidade repudiaram o feminicídio. "Não podemos fechar os olhos para esse assunto e simplesmente ignorá-lo. É hora de tomarmos uma iniciativa, de lutarmos contra isso, de nos unirmos, não só as mulheres, mas toda a sociedade", escreveu Rosi Farias. A Universidade de Vassouras e o Diretório Central dos Estudantes da instituição também manifestaram revolta e pediram justiça. "A cada 2 minutos uma mulher é vítima fatal de arma de fogo no Brasil. O Brasil é o 7° país que mais assassina mulheres no mundo", escreveu o DCE na publicação feita em rede social.

Publicidade

O Coletivo Formanxs, formado no UNIFAA para debate sobre a comunidade LGBTQIA+ no espaço acadêmico, destacou que a vítima nunca tem culpa e ressaltou a importância da união entre as causas: "Devemos nos unir para que no futuro a nossa sociedade realmente seja igualitária e, com isso, não tenhamos que ver situações lamentáveis como a de hoje". Turmas de outros cursos e faculdades e diversos grupos, instituições e autoridades também se uniram à hashtag #justiçapormayara. Um protesto está sendo organizado para às 16h de hoje (28) em Valença, na Rua dos Mineiros. Em breve, O DIA trará mais informações sobre o assunto.