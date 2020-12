Fazenda Cachoeira Grande, em Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 21:49

Com o aumento da média móvel de casos de Covid-19 no estado do Rio, o setor turístico de Vassouras começou a promover ajustes. Entre as destinos mais procurados após a reabertura do setor pela oferta ampla de lazer ao ar livre, fazendas históricas da região já se reorganizam. É o caso da Cachoeira Grande, que cancelou preventivamente a visitação pelo interior da casa, uma construção preservada do século XIX. Dessa forma, os visitantes voltam a ser recebidos apenas em ambiente aberto e ventilado, conforme acontecia no início da reabertura. "Segurança em primeiro lugar", ressaltou Ricardo Caffarelli, responsável pela propriedade.

Conforme informou O DIA recentemente, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, reforçou a necessidade de intensificar as necessárias medidas que evitam a ampla propagação do vírus. A Prefeitura de Vassouras criou alguns protocolos específicos para o turismo. Além dos meios de hospedagem, agências, guias e fazendas históricas, as medidas também contemplam equipamentos turísticos públicos, como o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e o Mirante Imperial, conferindo ao município selos de segurança nacionais e internacionais.