Vassouras registrou 109 novos casos de contaminação em duas semanas Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 17:17

Conforme já informou O DIA, a tendência de recrudescimento da pandemia no estado do Rio é percebida em Vassouras. De ontem para hoje (1º), a cidade confirmou mais 12 casos de Covid-19. De acordo com boletim desta terça, 91 pessoas estão em estágio ativo da doença; 7 delas internadas. Há outros 258 casos suspeitos, e 7 desses pacientes permanecem em internação.

Vassouras acumula 1.091 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus - 109 deles foram registrados nas últimas duas semanas. Ainda de acordo com os dados divulgados pela prefeitura, a cidade continua com 33 óbitos confirmados. Dias atrás, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município reforçou a necessidade de intensificar as necessárias medidas que evitam a propagação da Covid-19. “É importante não perder de vista que as medidas preventivas devem continuar como antes, nada mudou em relação a isso. Precisamos todos continuar atentos e cada um fazendo a sua parte, não podemos bobear agora", disse Wanderson Farias.