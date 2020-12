Imagem do evento no ano passado Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:01 | Atualizado 04/12/2020 12:02

VASSOURAS- A iluminação de Natal do Pátio Casario será inaugurada nesta sexta-feira (4). O evento também servirá para apresentação da nova infraestrutura do espaço, que fica localizado no Centro Histórico de Vassouras, interior do Rio.

Além da obrigatoriedade do uso de máscaras e do distanciamento entre as pessoas - e do Papai Noel -, haverá medição de temperatura na entrada do Casario. "Seguiremos protocolos rígidos de segurança e higiene necessários para o momento que vivemos", destacou a direção. O início do evento está marcado para às 20h, com encerramento às 22h.