Educação Básica de Vassouras é o tema do seminário Arquivo

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 19:43

O curso de Pedagogia da Universidade de Vassouras e o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas vão realizar um seminário virtual para debater o futuro da Educação Básica no município, que fica no interior do Rio. O reitor da universidade, Marco Soares, e duas profissionais da FGV, Claudia Costin e Teca Pontual, participarão do debate. A mediação será de Magda Sayão Capute, mestre em Educação e professora do curso de Pedagogia.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, e a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, professora Quelei Oliveira, também foram convidados para o seminário, que será realizado na próxima quarta-feira (9) e transmitido pelo canal da Universidade de Vassouras no YouTube a partir das 19 horas.