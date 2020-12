Degustadores recebem as bebidas sem identificação do produtor Divulgação/Expo Cachaça

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 12:20

VASSOURAS- Uma das cachaças produzidas no interior do Rio foi premiada na 9ª edição do Concurso Nacional promovido pela Expo Cachaça. Cachaçaria localizada na cidade de Vassouras, a KanaKaram ganhou medalha de prata com sua versão branca. Quase 500 produtores do país inteiro se inscreveram para a premiação 2020.

A degustação às cegas aconteceu entre 18 e 21 de novembro, em Belo Horizonte, e o resultado foi divulgado no final desta semana. A Expo Cachaça é considerada uma vitrine mundial para bebidas fabricadas no Brasil.