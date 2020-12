Resultado do concurso será transmitido virtualmente em janeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 11:23

Hoje (7) é o último dia em que a Associação dos Cafeicultores do estado (ASCARJ) receberá as amostras para o 4º Concurso de Cafés Especiais, premiação que tem o objetivo de visibilizar as regiões produtoras do grão.