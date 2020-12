Universidade de Vassouras realiza evento em parceria com FGV Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 11:47

O futuro da Educação Básica de Vassouras, no interior do Rio, será debatido em seminário realizado a partir das 19h desta quarta (9). O curso de Pedagogia da Universidade de Vassouras e o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas são responsáveis pelo Webminar, cuja transmissão será feita via YouTube.

Mediado pela mestre em educação Magda Sayão Capute, o debate terá as participações do reitor da universidade local (Marco Soares), de duas profissionais da FGV (Claudia Costin e Teca Pontual), do prefeito de Vassouras (Severino Dias) e da coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Quelei Oliveira).