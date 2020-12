Vassouras é uma das cidades com maior taxa de ocupação para o réveillon Arquivo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 11:03

A Secretaria de Turismo de Vassouras é uma das finalistas da 6ª edição do Prêmio CIETH Destaque de Turismo. A cidade do Vale do Café disputa a categoria com as secretarias de Maricá e e Iguaba. Segundo a CIETH, Vassouras foi a primeira cidade a criar protocolos de segurança pública e estabelecer compromisso com as medidas de selos internacionais e nacionais, além de trabalhar a "reabertura responsável, fortalecendo as parcerias público-privadas".

Além da melhor Secretaria de Turismo, o prêmio CIETH tem as categorias Guia de Turismo, Companhia Aérea e seu protocolo, Instituições que valorizaram o Turismo durante a Pandemia, Atrativos Turísticos, Melhor Live Turística, Melhor Mediador(a) de Lives Turísticas, Melhores Ações da Hotelaria, Melhor Evento On-line e Melhor Agência de Viagens na Retomada. Os melhores serão escolhidos por voto popular através da página do CIETH.