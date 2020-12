Vassouras adota novas medidas de enfrentamento ao coronavírus Arquivo

Por O Dia

Conforme informou O DIA, partir de hoje (16 de dezembro) todas as unidades de saúde de Vassouras vão realizar atendimento de Covid-19; até então, apenas as dos bairros Carvalheira e Mello Afonso tinham essa atribuição. Entre as mudanças motivadas por essa decisão está um horário especial destinado para efetuar vacinação de rotina, entre 8h e 9h30. Veja as demais alterações, divulgadas pela prefeitura, abaixo.



CORONAVÍRUS - Pessoas com sintomas respiratórios, febre, tosse, perda de olfato e paladar e demais sinais suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus devem procurar a unidade de saúde em que sua família está cadastrada a partir das 9h30 da manhã. O atendimento de urgência 24 horas continua disponível no Pronto Socorro da rua Paulo Torres.

CONSULTAS - A prioridade passa a ser dos pacientes com suspeita de Covid-19. A princípio, pessoas com problemas sem relação com o novo coronavírus só serão atendidas em casos mais urgentes.

PRÉ-NATAL, CARDIOLOGIA E BCG - Essas categorias serão contempladas pelas unidades de saúde em turno diferente. Sendo assim, no dia de atendimento de pré-natal, cardiologia ou vacinação de BCG da sua unidade, você deve procurar a unidade mais próxima se estiver com sintomas de Covid-19.

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO - As vacinas serão aplicadas preferencialmente no período da manhã. A secretaria de saúde pede que cada pessoa entre em contato com a unidade de saúde da família para realizar sua vacinação ou do seu filho.