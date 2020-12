Severino e Rosi foram eleitos com mais de 60% dos votos em Vassouras Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 13:48

Ontem (16), aconteceu a Diplomação do prefeito reeleito de Vassouras e da nova vice da cidade. "Depois de três mandatos como vereadora, fui diplomada como vice-prefeita de Vassouras ao lado do prefeito Severino Dias", anunciou Rosi Farias. A diplomação é um ato legal realizado em todos os municípios para que os eleitos a cargos do Executivo e do Legislativo possam tomar posse no próximo dia 1º.