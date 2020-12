Reunião aconteceu ontem (16), na capital do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 14:03

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, foi recebido ontem (16) pelo novo secretário de Turismo do estado , Gustavo Tutuca. O subsecretário de eventos, Marcelo Monfort, também participou da reunião.

Segundo o secretário de Vassouras, a possibilidade de construção e unificação do calendário de eventos da região do Vale do Café esteve entre os assuntos da reunião. "Acertei com o secretário uma visita a Vassouras, em breve, para que ele conheça pessoalmente os nossos atrativos turísticos", comentou Wanderson.