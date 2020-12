Por O Dia

Publicado 19/12/2020 11:29

Boletim divulgado na noite de ontem (18) revela que Conforme informou o diretor do centro de Vigilância em Saúde , os testes tipo RT-PCR são enviados ao Lacen, laboratório da capital, e os resultados demoram em média 10 dias. O DIA entrou novamente em contato com Sebastião Jorge da Cunha nesta semana e ele informou que não há testes rápidos disponíveis em nenhuma das unidades de saúde do município. "Estamos aguardando chegar a compra", disse o diretor, referindo-se aos 30 mil testes anunciados pelo prefeito Severino Dias . Ainda de acordo com Sebastião, a Unidade de Pronto Atendimento da Avenida Paulo Torres não realiza mais testes rápidos.

Leia também

Do total de casos ativos, 58 são de moradores do bairro Residência e 53 do Centro. Grecco (50 casos ativos), Itakamosi (46) e Madruga (29) completam a lista dos 5 bairros com maior número de contaminados neste momento. O boletim mais recente mostra, ainda, que. De acordo com esses dados oficiais, 418 testes realizados na cidade deram resultado negativo e outros 3282 casos foram "descartados por síndrome gripal".