Vassouras é uma das finalistas do Prêmio CIETH pela "reabertura responsável, fortalecendo as parcerias público-privadas" Divulgação

Em meio ao recrudescimento da pandemia, a prefeitura de Vassouras informou a intensificação dos protocolos de segurança para recebimento de turistas. No final de semana, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Vigilância Sanitária receberam ônibus e vans de turismo que visitaram o município, um dos mais procurados do Vale do Café. Segundo a prefeitura, 4 veículos previamente autorizados chegaram ontem (20). Os nomes dos turistas foram conferidos na listagem de autorização e todos passaram por aferição de temperatura e receberam pulseira do turismo consciente.