21/12/2020

Atendendo a um pedido do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, e do presidente do Preservale, Nestor Rocha, a Secretaria de Estado de Transportes do Rio de Janeiro (Setrans) instalou placas com indicação do Vale do Café na rodovia BR-040. Vassouras, Paty do Alferes e Miguel Pereira, algumas das principais cidades da região, também estão sinalizadas.

Wanderson destacou a relevância dessa ação estratégica. "Sinalização é um gargalo importante do turismo. Quanto melhor nos comunicarmos, maior nosso poder de atratividade e melhor a experiência do turista”, disse o secretário. O responsável pela Setrans, Delmo Pinho, esteve em Vassouras na ocasião em que foi feito o pedido para instalação de placas no trecho entre Juiz de Fora/MG e a região do Vale do Café.