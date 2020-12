Morador registrou reparo sendo realizado em Barão de Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 15:16

Desde a manhã de hoje (23), moradores de diversos pontos de Vassouras, interior do Rio, relatam falta de água. Consultada via telefone às 14h50, a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio) informou que "até o momento, a equipe operacional não sinalizou nenhum serviço em execução que possa afetar o abastecimento". A atendente disse, ainda, que abriu a ocorrência para que uma equipe verifique e regularize o quanto antes. No entanto, vídeo anexado abaixo e gravado hoje por um cidadão circula no WhatsApp mostrando que há um reparo sendo realizado em Barão de Vassouras.