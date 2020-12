Vassouras fica localizada na região conhecida como Vale do Café Divulgação

Publicado 28/12/2020 16:04

Pelo terceiro mês consecutivo, Vassouras registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Os dados foram divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do governo federal. Em novembro, Vassouras registrou 146 admissões, ficando com saldo positivo de 62 novos empregos. A maioria foi intermediada pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município.



O secretário da pasta, Wanderson Farias, comentou o trabalho realizado neste ano: “Estamos utilizando todas as ferramentas disponíveis para auxiliar no fomento de novas ofertas de empregos, seguindo as orientações do nosso prefeito Severino Dias. O SINE é um sistema fundamental nesse processo. A maioria das vagas foi encaminhada através dele. Dessa forma conseguimos facilitar a transição dos trabalhadores e contribuir para sua reinserção no mercado de trabalho junto às empresas do município”.



Segundo os dados de setembro, outubro e novembro, Vassouras se destaca na região Centro-Sul-Fluminense com geração de 399 novos postos de trabalho com carteira assinada. Segundo o prefeito reeleito, os números positivos mostram que as ações adotadas desde o início da pandemia estão dando resultados. “Sempre reforçamos a importância de manter a nossa economia girando, com as lojas abertas e claro, respeitando os decretos e os protocolos sanitários. Esse resultado positivo representa uma soma de fatores, equipes envolvidas e mostra que nossa cidade tem fôlego para vencer essa crise econômica nacional”, disse Severino.