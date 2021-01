José Maria Capute (ao centro) já ocupou a presidência da Câmara nos biênios 2019/2020 e 1995/1996 Divulgação

Publicado 07/01/2021 07:31

Por unanimidade, José Maria Capute foi reeleito e vai permanecer na presidência da Câmara Municipal de Vassouras, interior do Rio. “Todos sabem que na minha campanha fui a favor da reeleição do prefeito Severino Dias e da sua certeira escolha para vice, Rosi Farias, que já tinha provado que estava apta para o cargo no executivo", comentou o vereador. A composição da mesa diretora para o biênio 2021/2022 tem Manoel Macedo na vice-presidência e Jeovane Lomeu e Diney da Silva como 1º e 2º secretários, respectivamente.



Os outros 9 vereadores eleitos em 2020 são Bruno Sales, Cassio dos Santos, Chico Brando, Gabriel dos Santos, Leonardo Miranda, Matheus da Silva, Sandro Motta, Silvio Leal e Victor Setaro. Na posse, os 13 se comprometeram a cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município.



