Segundo o IBGE, Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 11:34

Os dados atualizados ontem (6) à noite pela prefeitura de Vassouras informam que o município acumula 1.600 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim, há 249 pessoas em estágio ativo de covid-19, das quais 11 permanecem internadas. Outros 86 casos estão em análise, com 8 pacientes em internação e 1 óbito em investigação.

No dia 24 de dezembro, conforme informou O Dia, o município do interior do Rio tinha 315 casos ativos, 294 em análise e acumulava 1530 casos confirmados e 36 óbitos. A comparação pode indicar um arrefecimento da pandemia em Vassouras. Até o momento, 16.318 testes já foram realizados no município, que fica localizado no Vale do Café.