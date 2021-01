Por O Dia

Publicado 09/01/2021 10:42

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras (SDET) está promovendo campanha para alertar os prestadores de serviços turísticos da cidade sobre a necessidade da inscrição gratuita no Cadastur. "Além de regularizar o serviço prestado, os cadastrados possuem vários outros benefícios”, disse Wanderson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que destacou o acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais entre as vantagens do cadastramentoA SDET ressalta que o cadastro no Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos é obrigatório para algumas empresas, como acampamentos turísticos, agências de turismo, meios de hospedagem e transportadoras, assim como para exercer a profissão de guia turístico.