Vassouras fica na região conhecida como Vale do Café Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:11

Boletim divulgado ontem (8) à noite pela prefeitura de Vassouras, interior do Rio, revela que há 242 pessoas em estágio ativo de covid-19 no município, das quais 10 permanecem internadas e 232 em isolamento domiciliar. Há outros 51 pacientes com suspeita de contaminação, dos quais 11 estão internados.

Vassouras acumula 1.611 casos confirmados de covid-19 e 41 mortes - 5 óbitos estão em investigação. A prefeitura informa que 16.371 testes já foram realizados no município, que possui cerca de 35 mil habitantes de acordo com o IBGE.