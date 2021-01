Por O Dia

Publicado 13/01/2021 20:13 | Atualizado 13/01/2021 22:25

Dados divulgados agora há pouco pela prefeitura de Vassouras, interior do Rio, mostram que o município tem 201 pessoas em estágio ativo de covid-19; 37 a menos que o indicado no boletim de ontem (12). Desses pacientes, 8 permanecem internados e 193 em isolamento domiciliar. Há outros 46 pessoas com suspeita de contaminação aguardando resultados de exames, das quais 17 estão internadas.