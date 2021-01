Rosi Farias e Severino Dias, vice-prefeita e prefeito de Vassouras Divulgação

Publicado 17/01/2021 14:50

Em transmissão ao vivo realizada nas redes sociais, o prefeito reeleito de Vassouras disse que assinou protocolo de intenção com o Instituto Butantan para compra de 80 mil doses da CoronaVac. "A gente tem dinheiro em caixa, mas o Ministério da Saúde requisitou todas as vacinas, então todas serão controladas pelo Ministério. O plano deles é diferente do nosso. Nossa meta era vacinar 2 mil pessoas por dia", disse Severino Dias.

Ao lado da vice-prefeita Rosi Farias, Severino afirmou que o município, localizado no interior do Rio, está pronto para começar a vacinação. "A gente tá preparado. Temos mais de 100 mil seringas, temos as luvas, as caixas térmicas. Queria muito seguir o plano vassourense, que seria muito mais rápido - e ainda tem essa esperança -, mas infelizmente vamos ter que seguir o plano do governo federal", explicou o prefeito. Vassouras tem cerca de 35 mil habitantes e acumula 1.690 casos confirmados de covid-19, segundo boletim divulgado ontem (16).