Prefeito e vice acompanharam vacinação do enfermeiro Luiz Henrique

Publicado 19/01/2021 17:07

A prefeitura de Vassouras, sul do Rio, recebeu as doses iniciais da CoronaVac na manhã desta terça-feira (19) e começou imediatamente a vacinação. O enfermeiro Luiz Henrique Guerra, que tem 63 anos e há quase 40 trabalha no setor de imunização da cidade, foi o primeiro a receber a vacina, aplicada pela enfermeira e secretária de Saúde, Larissa Vieira. “Estou muito emocionado e empolgado por poder participar dessa campanha de vacinação. Sou muito agradecido a Deus, ao prefeito Severino Dias e aos meus amigos, por estar vivendo esse momento histórico que representa a esperança para bilhões de pessoas em todo o mundo”, disse Luiz Henrique.



Nesta primeira fase , 585 profissionais da saúde que atuam na linha de frente vão receber as vacinas, seguindo o plano de vacinação do Ministério da Saúde. “Estamos vivendo um momento muito importante, mas precisamos manter a calma e lembrar que as medidas de prevenção devem continuar, já que nessa primeira fase serão vacinados os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente da doença”, disse o prefeito de Vassouras, que acompanhou a chegada da primeira remessa e a vacinação do enfermeiro. "Esperamos que o quanto antes os grupos sejam estendidos e todos da cidade sejam vacinados”, comentou a vice-prefeita, Rosi Farias, que também participou do ato.