Publicado 21/01/2021 12:16 | Atualizado 21/01/2021 12:20

Nesta quinta-feira (21), a prefeitura de Vassouras fez um alerta sobre golpe virtual que circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Os golpistas indicam que há cadastro em andamento para um programa (Renda Mensal Familiar) que não existe. "A informação é falsa e este tipo de fraude se tornou comum desde o início do pagamento do Auxílio Emergencial. Ao clicar no link e preencher os dados, o usuário concede uma série de informações pessoais e bancárias aos golpistas, além de dar acesso a sua lista de contatos do celular", informa a prefeitura da cidade localizada no sul do Rio.



A administração municipal de Vassouras pede que, em caso de dúvidas sobre programas e ações sociais, os cidadãos procurem a Secretaria de Assistência Social por meio dos telefones (24) 2471-1346 e 2471-2226.