Igreja Matriz é um dos atrativos do centro histórico de Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:11

Com a chegada do verão, as aglomerações têm acontecido com mais frequência, preocupando especialistas e autoridades de saúde. Garantindo atenção aos protocolos necessários neste período de pandemia, cidades do Vale do Café têm investido em atrações ao ar livre.

Localizada no sul do Rio, a região tem entre suas opções fazendas que só recebem uma família ou grupo por vez, caso da fazenda Alliança Agroecológica, de Barra do Piraí. Em Vassouras, o turista possui opções como a visita ao centro histórico, a feira de artesanato que acontece na antiga Estação Ferroviária e o Mirante Imperial. Conforme informou O Dia, a fiscalização da chegada de turistas foi intensificada na cidade . No distrito de Sacra Família, destaca-se o jardim ecológico Uaná Etê, que contempla mais de 20 espaços inspirados em elementos naturais e artísticos. Já em Paty do Alferes, há 20 trilhas mapeadas para ciclismo , divididas em rotas leves, moderadas e pesadas.