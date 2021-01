Reunião foi realizada no auditório da prefeitura de Vassouras Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:12

Na última quarta-feira (20), a prefeitura de Vassouras sediou a eleição para a nova presidência do Convale (Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos do Vale do Café). O prefeito de Valença, Fernando Graça, foi eleito para ocupar o cargo pelos próximos 4 anos. O consórcio reúne Valença, Vassouras, Barra do Piraí e Rio das Flores, além do estado do Rio de Janeiro.



O prefeito de Vassouras, Severino Dias, foi o presidente da Convale nos últimos 4 anos. Durante a reunião, o diretor-executivo do consórcio, Carlos Eduardo Corrêa, destacou que a gestão encerra seu mandato com as obrigações fiscais e trabalhistas cumpridas. "E com a receita líquida de R$ 450 mil em caixa a serem investidos em programas e projetos de gestão ambiental", destaca a assessoria de imprensa.