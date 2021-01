Prefeito e vice-prefeita acompanharam a vacinação do 1º profissional de saúde, Luiz Guerra Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 10:56

A secretaria de Saúde de Vassouras atualizou os dados da vacinação contra a covid-19 no município. Até às 16 horas de ontem (22), 313 pessoas - entre profissionais da saúde e idosos internados em leitos de longa permanência - já receberam a primeira dose do imunizante. "Vale destacar que os grupos prioritários de vacinação foram determinados pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde", pontuou a assessoria de imprensa da prefeitura.

A prefeitura detalhou os setores da rede de saúde que receberam os imunizantes nesta primeira etapa: Samu; Unidades Básicas de Saúde; Unidades de Pronto Atendimento; UTI e Pronto Socorro do Hospital Universitário de Vassouras. Os idosos mencionados acima estão internados em leitos de longa permanência do Hospital Eufrásia.