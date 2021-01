Reunião aconteceu no gabinete do prefeito Divulgação/PMV

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 12:01

Ontem (28), o prefeito de Vassouras, Severino Dias recebeu o diretor regional do Senac, Sergio Ribeiro, para alinhamento de parceria com objetivo de ofertar cursos profissionalizantes. "Estamos trabalhando muito para divulgar ao máximo o nosso turismo e nosso comércio. Com o crescimento, irão surgir novas oportunidades de trabalho e a mão de obra qualificada é fundamental nesse momento. Vamos fazer de tudo para essa parceria ocorra", disse o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que recentemente esteve no Rio para apresentar a solicitação, comentou o enfrentamento da pandemia no município. "Nós investimos muito nos protocolos de segurança contra a covid-19 aqui na cidade. Agora temos que estar preparados com a retomada do turismo", disse Wanderson Farias. “É bom ver que a cidade se preocupa com essas questões. A preparação em relação à pandemia facilita na mobilização de empresas parceiras que possam estar junto conosco nesse projeto.” comentou o diretor do Senac-RJ.



A vice-prefeita Rosi Farias e representantes da Universidade de Vassouras, da ACIAV, do Sicomercio e do Conselho Municipal de Turismo também participaram da reunião.