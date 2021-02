"Um reconhecimento para a cidade, o atual governo e todos os vassourenses", diz o secretário Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 13:59

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras comentou o resultado, que se deu por votação popular. "É um reconhecimento para a cidade, o atual governo municipal e para todos os vassourenses", disse Wanderson Farias, que lembrou o momento inicial da pandemia. "A atividade turística cessou completamente, e aproveitamos para melhorar a infraestrutura, qualificar a experiência do turista e dos moradores e reforçar a conscientização sobre a luta contra o coronavírus". Conforme O Dia informou no sábado (30), Vassouras saiu vitoriosa da 6ª edição do prêmio CIETH . Segundo o Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria, o município do Vale do Café foi indicado na categoria "Secretaria de Turismo" por ter sido pioneiro na criação de protocolos de segurança e no comprometimento com selos nacionais e internacionais., que lembrou o momento inicial da pandemia. "A atividade turística cessou completamente, e aproveitamos para melhorar a infraestrutura, qualificar a experiência do turista e dos moradores e reforçar a conscientização sobre a luta contra o coronavírus".

O secretário destacou os projetos que colaboraram para a conquista do prêmio na disputa com Maricá e Iguaba. "Criamos o Conselho de Turismo, o Vassouras Amiga do Turista e o Domingo na Estação; inserimos a cidade no Mapa do Turismo Nacional; e firmamos parcerias com a Universidade de Vassouras, o Sebrae, o governo do estado, a JUCERJA, a ACIAV, e outros órgãos fundamentais. Nossa participação ativa em diversas feiras e eventos de turismo também nos fez uma cidade mais preparada para lidar com os desafios inéditos de uma pandemia como essa. Com protocolos adequados, realizamos a visitação às fazendas, ao Mirante Imperial e à Feira do Artesanato, que são ideais por serem locais ao ar livre", disse Wanderson.